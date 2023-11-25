Мужиканова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1978
Рождение ребёнка
28.07.1995
Сын: Батин Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.10.2011
Дочь: Мужиканова Анна Романовна
Отец ребёнка: Мужиканов Роман Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мужиканов Роман Владимирович