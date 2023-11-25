Мужиканова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужиканова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1978

Отец: Вотяков Владимир Николаевич

Мать: Тимкина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1995

Сын: Батин Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.10.2011

Дочь: Мужиканова Анна Романовна

Отец ребёнка: Мужиканов Роман Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мужиканов Роман Владимирович

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