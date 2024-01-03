Діхтяренко Анатолій
Место рожденияУкраїна
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Україна
Рождение ребёнка
18.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Діхтяренко Віра
г. Днепродзержинск Днепропетровской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Діхтяренко Віра
Україна
Смерть
Неизвестно
Україна