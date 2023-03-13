Жукова Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1929
Дата смерти13.03.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1957
Сын: Жуков Николай Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.03.2023