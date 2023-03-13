Жукова Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1929

Дата смерти

13.03.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1957

Сын: Жуков Николай Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.03.2023