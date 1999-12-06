Блауберг Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1926
Дата смерти06.12.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блауберг Павел Валентинович
Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блауберг Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1999