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Блауберг Валентин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1926

Дата смерти

06.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блауберг Павел Валентинович

Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блауберг Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Блауберг Евгения Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блауберг Евгения Константиновна

Смерть
06.12.1999