Богданова (Карпова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Карпова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1920

Отец: Карпов Александр

Мать: Карпова ?

Смерть
Неизвестно