Шорохов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохов Павел Николаевич

Шорохов Павел Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2016

Отец: Шорохов Николай Сергеевич

Мать: Шорохова Елена Геннадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close