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Шорохов Павел Николаевич
Шорохов Павел Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2016
Пол
Мужской
Отец
Шорохов Николай Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Шорохова Елена Геннадьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2016
Отец:
Шорохов Николай Сергеевич
Мать:
Шорохова Елена Геннадьевна
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