Ялочкин Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1929
Дата смерти12.06.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929
Рождение ребёнка
10.07.1957
Дочь: Веретенникова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Ялочкина Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
27.06.1963
Дочь: Литвин Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Ялочкина Евгения Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2003