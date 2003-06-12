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Ялочкин Анатолий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1929

Дата смерти

12.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929

Отец: Ялочкин Григорий Алексеевич

Мать: Ялочкина Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1957

Дочь: Веретенникова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Ялочкина Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
27.06.1963

Дочь: Литвин Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Ялочкина Евгения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ялочкина Евгения Сергеевна

Смерть
12.06.2003
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