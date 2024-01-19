Ланьшина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланьшина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1957

Муж: Ланьшин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.01.1961
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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