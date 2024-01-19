Ланьшина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
?.01.1958
Рождение ребёнка
?.03.1960
Упоминание
01.01.1961
Рождение ребёнка
1963
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно