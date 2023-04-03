(Быстрова) ,г Тотьма (Деревя(х)(г)ина.) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быстрова) ,г Тотьма (Деревя(х)(г)ина.) Анна Алексеевна

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Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
01.?.?

Сын: Быстров ,г Тотьма Николай (1)

Отец ребёнка: Быстров ,г Тотьма Влентин Димитриевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.?.?

Сын: Быстров ,г Тотьма Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Быстров ,г Тотьма Влентин Димитриевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.?.?

Муж: Быстров ,г Тотьма Влентин Димитриевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Мещанин ,г Тотьма Николай Валентинович

Отец ребёнка: Быстров ,г Тотьма Влентин Димитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Мещанин ,г Тотьма Пётр Валентинович

Отец ребёнка: Быстров ,г Тотьма Влентин Димитриевич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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