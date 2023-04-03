(Быстрова) ,г Тотьма (Деревя(х)(г)ина.) Анна Алексеевна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
01.?.?
Сын: Быстров ,г Тотьма Николай (1)
Отец ребёнка: Быстров ,г Тотьма Влентин Димитриевич
Рождение ребёнка
14.?.?
Сын: Быстров ,г Тотьма Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Быстров ,г Тотьма Влентин Димитриевич
Бракосочетание
18.?.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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