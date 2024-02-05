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Леонтей Кирсанов

Место рождения

д. Максимово

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Кирсан

Мать: не указана

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Степан Леонтьев

Мать ребёнка: Марина Григорьева

д. Максимово
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Марина Григорьева

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Артамон Леонтьев

Мать ребёнка: Марина Григорьева

д. Максимово
Смерть
Неизвестно
д. Максимово
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