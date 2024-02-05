Леонтей Кирсанов
Место рожденияд. Максимово
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Кирсан
Мать: не указана
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Степан Леонтьев
Мать ребёнка: Марина Григорьева
д. Максимово
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Марина Григорьева
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Артамон Леонтьев
Мать ребёнка: Марина Григорьева
д. Максимово
Смерть
Неизвестно
д. Максимово