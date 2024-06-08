Матвеев Николай Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1953
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1953
Отец: Матвеев Иннокентий
Мать: Матвеева Валентина
Рождение ребёнка
06.05.1977
Сын: Матвеев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Матвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.07.1982
Дочь: Матвеева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Матвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна
Рождение ребёнка
14.07.1982
Дочь: Матвеева Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана