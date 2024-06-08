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Матвеев Николай Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1953

Отец: Матвеев Иннокентий

Мать: Матвеева Валентина

Рождение ребёнка
06.05.1977

Сын: Матвеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Матвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.07.1982

Дочь: Матвеева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Матвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна

Рождение ребёнка
14.07.1982

Дочь: Матвеева Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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