Денгизова (Садыкова) Гайникамал Мавлютовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садыков Мавлют
Мать: Садыкова Бибиямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денгизов Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денгизов Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денгизова Салима Закировна
Отец ребёнка: Денгизов Закир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайруллина Назиля Закировна
Отец ребёнка: Денгизов Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денгизов Закир
Смерть
Неизвестно