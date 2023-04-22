Денгизова (Садыкова) Гайникамал Мавлютовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денгизова (Садыкова) Гайникамал Мавлютовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садыков Мавлют

Мать: Садыкова Бибиямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денгизов Зинур Закирович

Отец ребёнка: Денгизов Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денгизов Ильяс Закирович

Отец ребёнка: Денгизов Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денгизова Салима Закировна

Отец ребёнка: Денгизов Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайруллина Назиля Закировна

Отец ребёнка: Денгизов Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денгизов Закир

Смерть
Неизвестно