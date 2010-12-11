Яковлев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2010

Отец: не указан

Мать: Яковлева Надежда Геннадьевна