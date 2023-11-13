Богачева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Богачев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Богачев Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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