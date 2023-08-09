Белова (Плотникова) Майя Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1979
Рождение ребёнка
09.08.2000
Дочь: Белова Влада Анатольевна
Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович
Шафраново, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович