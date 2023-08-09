Белова (Плотникова) Майя Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Плотникова) Майя Борисовна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1979

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
01.05.1979

Отец: Плотников Борис Николаевич

Мать: Плотникова Татьяна Акимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.2000

Дочь: Белова Влада Анатольевна

Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович

Шафраново, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Анатолий Владимирович