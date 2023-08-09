Иванов Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1959
Рождение ребёнка
13.08.1986
Дочь: Булычева Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва