Иванов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий Николаевич

Место рождения

Байметево, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

31.05.1959

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

1986 г.р.
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Добавил:

ДИ
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Место
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Рождение
31.05.1959

Отец: Чернов Николай Иванович

Мать: Иванова Мария Вениаминовна

Байметево, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1986

Дочь: Булычева Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва