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(Орлова) Прасковья Стефанова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

15.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1910

Отец: Орлов Степан Васильев

Мать: Орлова Гликерия (Лукия) Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
17.06.1910
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно