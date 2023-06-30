Гимоян Александр (Саркиз)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гимоян Валерия Александровна
Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимоян Арсений Александрович
Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимоян Георгий Александрович
Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимоян Давид Александрович
Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно