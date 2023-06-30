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Гимоян Александр (Саркиз)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гимоян Валерия Александровна

Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимоян Арсений Александрович

Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимоян Георгий Александрович

Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимоян Давид Александрович

Мать ребёнка: Гимоян Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимоян Татьяна Владимировна