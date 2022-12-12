Катерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина Степанова

Катерина Степанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ксения Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Фомин

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Макар Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Фомин

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Фомин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close