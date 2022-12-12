Катерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ксения Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Фомин
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Макар Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Фомин
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Фомин
Смерть
Неизвестно