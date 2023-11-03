Карташева (Кормина) Мелания Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Кормина) Мелания Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Кормин Матвей Максимов

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1777

Муж: Карташев Петр Петров

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Карташев Иван Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
11.06.1780

Сын: Карташев Тихон Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
25.02.1783

Сын: Карташев Алексей Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
13.05.1784

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Карташев Петр Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Карташев Николай Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Карташев Андрей Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Карташев Лукиян Петров

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Карташев Петр Петров

Смерть
Неизвестно
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