Карташева (Кормина) Мелания Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Кормин Матвей Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1777
Муж: Карташев Петр Петров
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Карташев Иван Петров
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
11.06.1780
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
25.02.1783
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
13.05.1784
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Карташев Петр Петров
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Карташев Петр Петров
Смерть
Неизвестно