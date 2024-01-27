Лукина Аксинья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федосия Андреевна
Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Меланья Андреевна
Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Андрей Козмич
Смерть
Неизвестно