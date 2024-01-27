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Лукина Аксинья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лукин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лукин Никонор Андреевич

Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукин Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федосия Андреевна

Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Меланья Андреевна

Отец ребёнка: Лукин Андрей Козмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Андрей Козмич

Смерть
Неизвестно
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