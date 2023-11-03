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Наумов Елисей Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Архип Данилов

Мать: Наумова Марфа Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Гордеева Матрона Елисеева

Мать ребёнка: Наумова Надежда Александрова

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Волкова Анастасия Елисеева

Мать ребёнка: Наумова Надежда Александрова

Рождение ребёнка
13.07.1860

Дочь: Марина Елисеева

Мать ребёнка: Наумова Надежда Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Надежда Александрова

Смерть
Неизвестно
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