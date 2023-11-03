Наумов Елисей Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Архип Данилов
Мать: Наумова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Гордеева Матрона Елисеева
Мать ребёнка: Наумова Надежда Александрова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Волкова Анастасия Елисеева
Мать ребёнка: Наумова Надежда Александрова
Рождение ребёнка
13.07.1860
Дочь: Марина Елисеева
Мать ребёнка: Наумова Надежда Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно