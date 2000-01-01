Павлова (?), Жидилева (Шушина) Клавдия
Место рожденияНовосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Дата рождения04.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1914.?.1919 ст.
Муж: Павлов (?) Михаил
Рождение
04.11.1898
Отец: Шушин Георгий
Мать: Шушина Мария
Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
24.07.1919
Дочь: Юлдашева Ольга
Отец ребёнка: Павлов (?) Михаил
г. Юрьев-Польский Владимирской области
Смерть
Неизвестно
г. Иваново