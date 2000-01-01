Павлова (?), Жидилева (Шушина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (?), Жидилева (Шушина) Клавдия

Павлова (?), Жидилева (Шушина) Клавдия

avatar

Место рождения

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области

Дата рождения

04.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1914.?.1919 ст.

Муж: Павлов (?) Михаил

Рождение
04.11.1898

Отец: Шушин Георгий

Мать: Шушина Мария

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
24.07.1919

Дочь: Юлдашева Ольга

Отец ребёнка: Павлов (?) Михаил

г. Юрьев-Польский Владимирской области
Смерть
Неизвестно
г. Иваново
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close