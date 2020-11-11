Казанцев Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Пётр Алексеевич

Казанцев Пётр Алексеевич

avatar

Место рождения

Спасск, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

21.08.1933

Дата смерти

11.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1933

Отец: Казанцев Алексей Порфирьевич

Мать: Казанцева Антонина Ивановна

Спасск, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
22.06.1957

Жена: Казанцева Нинель Владимировна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Нинель Владимировна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
11.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Нинель Владимировна

Курган, город Курган, Курганская область
Развод
18.04.1988

Жена: Казанцева Нинель Владимировна

Смерть
11.11.2020
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close