Казанцев Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1933
Дата смерти11.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1933
Бракосочетание
22.06.1957
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева Нинель Владимировна
Рождение ребёнка
11.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева Нинель Владимировна
Развод
18.04.1988
Смерть
11.11.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд