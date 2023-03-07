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Воробьев Авросим Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1687 и 1691

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1691

Отец: Воробьев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Воробьев Филипп Авросимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Халявина Марина Обросимова

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Воробьев Михаил Авросимов

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
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