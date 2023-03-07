Воробьев Авросим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1687 и 1691
Дата смерти1748
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1691
Отец: Воробьев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Воробьев Филипп Авросимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Халявина Марина Обросимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Воробьев Михаил Авросимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748