Долгодворов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгодворов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1966

Сын: Долгодворов Рустам Николаевич

Мать ребёнка: Долгодворова Рабига Шайдулловна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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