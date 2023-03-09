Долгодворов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1966
Сын: Долгодворов Рустам Николаевич
Мать ребёнка: Долгодворова Рабига Шайдулловна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно