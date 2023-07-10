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(Олейникова) Ирына

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Олейников Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Олейников Афанасий

Рождение ребёнка
1818

Сын: Олейников Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Олейников Афанасий

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Катерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Олейников Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников Афанасий

Смерть
Неизвестно