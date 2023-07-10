(Олейникова) Ирына
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Олейников Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Олейников Афанасий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Олейников Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Олейников Афанасий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Катерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Олейников Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олейников Афанасий
Смерть
Неизвестно