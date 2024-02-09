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Павлова Инна Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1980

Отец: Кузнецов Владимир

Мать: Кузнецова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.2003

Дочь: Павлова Полина Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
22.01.2013

Дочь: Павлова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.11.2018

Дочь: Павлова Анна Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич

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