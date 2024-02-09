Павлова Инна Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1980
Отец: Кузнецов Владимир
Рождение ребёнка
08.12.2003
Дочь: Павлова Полина Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
22.01.2013
Дочь: Павлова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.11.2018
Дочь: Павлова Анна Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Сергеевич