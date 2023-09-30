Муравьева (Мазур) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Мазур) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (муравьева ) Полина Альбертовна

Отец ребёнка: Муравьев Альберт Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (муравьева ) Валерия Альбертовна

Отец ребёнка: Муравьев Альберт Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Альберт Александрович

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