Кузнецов Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

До 23.08.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1878 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анисья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 23.08.1917
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