Кузнецов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиДо 23.08.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 23.08.1917