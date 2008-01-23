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Руменко Николай Михайлович

Место рождения

Омская областть, Таврический район, д. Сбродное.

Дата рождения

15.02.1934 или 25.02.1934

Дата смерти

23.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1934 или 25.02.1934

Отец: Руменко Михаил Николаевич

Мать: Руменко Анна Трофимовна

Омская областть, Таврический район, д. Сбродное.
Рождение ребёнка
08.05.1958

Дочь: Логинова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Руменко Валентина Григорьевна

д. Голенки Марьяновского р-она Омской
Бракосочетание
23.05.1958

Жена: Руменко Валентина Григорьевна

Марьяновка, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.03.1960

Сын: Руменко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Руменко Валентина Григорьевна

д. Голенки Марьяновского р-она Омской
Рождение ребёнка
02.12.1962

Дочь: Нелюбина Елена

Мать ребёнка: Руменко Валентина Григорьевна

д. Голенки Марьяновского р-она Омской обл
Рождение ребёнка
06.06.1981

Сын: Руменко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Руменко Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.12.?

Дочь: Седович Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Раиса Романенко

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Романенко

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руменко Лидия Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Руменко Валентина Григорьевна

Смерть
23.01.2008
Омск, город Омск, Омская область
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