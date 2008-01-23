Руменко Николай Михайлович
Место рожденияОмская областть, Таврический район, д. Сбродное.
Дата рождения15.02.1934 или 25.02.1934
Дата смерти23.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.02.1934 или 25.02.1934
Отец: Руменко Михаил Николаевич
Мать: Руменко Анна Трофимовна
Омская областть, Таврический район, д. Сбродное.
Рождение ребёнка
08.05.1958
Дочь: Логинова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Руменко Валентина Григорьевна
д. Голенки Марьяновского р-она Омской
Бракосочетание
23.05.1958
Марьяновка, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.03.1960
Сын: Руменко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Руменко Валентина Григорьевна
д. Голенки Марьяновского р-она Омской
Рождение ребёнка
02.12.1962
Дочь: Нелюбина Елена
Мать ребёнка: Руменко Валентина Григорьевна
д. Голенки Марьяновского р-она Омской обл
Рождение ребёнка
06.06.1981
Сын: Руменко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Руменко Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.12.?
Дочь: Седович Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Раиса Романенко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Романенко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руменко Лидия Алексеевна
Развод
Неизвестно
Смерть
23.01.2008
Омск, город Омск, Омская область