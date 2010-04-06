Фадина (Каплина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадина (Каплина) Зоя Ивановна

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Место рождения

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

06.04.2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: Каплин Иван Николаевич

Мать: Каплина (Гуськова) Наталья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фадин Иван Дмитриевич

Смерть
06.04.2010

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