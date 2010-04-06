Фадина (Каплина) Зоя Ивановна
Место рождения412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Дата рождения01.05.1933
Дата смерти06.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1955
Рождение ребёнка
17.01.1958
Рождение ребёнка
24.09.1965
Смерть
06.04.2010