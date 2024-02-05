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Семеник Стефан Каленик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

17.01.1831

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1789

Дочь: Семеник Евфросиния Стефановна

Мать ребёнка: Семеник Агафья Самуиловна

Рождение ребёнка
23.09.1793

Дочь: Нижник Фекла Стефановна

Мать ребёнка: Семеник Агафья Самуиловна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1798

Дочь: Семеник Иулиния Стефановна

Мать ребёнка: Семеник Агафья Самуиловна

Смерть
17.01.1831
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