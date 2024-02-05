Семеник Стефан Каленик
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти17.01.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1789
Дочь: Семеник Евфросиния Стефановна
Мать ребёнка: Семеник Агафья Самуиловна
Рождение ребёнка
23.09.1793
Дочь: Нижник Фекла Стефановна
Мать ребёнка: Семеник Агафья Самуиловна
Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1798
Дочь: Семеник Иулиния Стефановна
Мать ребёнка: Семеник Агафья Самуиловна
Смерть
17.01.1831