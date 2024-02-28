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Zakharov Mendel

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

До 1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1772 г.р.
Около 1777 г.р.
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Добавил:

МN
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1772

Сын: Zakharov Berka

Мать ребёнка: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Zakharov Zavel

Мать ребёнка: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1807
Друя, Браславский район, Витебская область
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