Zakharov Mendel
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиДо 1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Zakharov Berka
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Zakharov Zavel
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1807