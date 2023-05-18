Сарычева Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1899
Дочь: Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сарычев Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)
Рождение ребёнка
21.07.1909
Сын: Сарычев Терентий Прокопьевич
Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарычев Леонид Прокопьевич
Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)
Смерть
1940