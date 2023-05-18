Сарычева Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычева Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1899

Дочь: Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сарычев Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)

Рождение ребёнка
21.07.1909

Сын: Сарычев Терентий Прокопьевич

Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарычев Леонид Прокопьевич

Отец ребёнка: Сарычев Прокопий (ич)

Смерть
1940