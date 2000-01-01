Попова (Бондарчук) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1981
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
Киргизия
Рождение ребёнка
27.04.1984
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
Курская обл., г.Щигры
Водитель в милиции.
Место жительства
1993
Переезд из Киргизии в город Щигры Курской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Курская обл., г.Щигры
Место жительства
Неизвестно