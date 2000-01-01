Попова (Бондарчук) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бондарчук) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1981

Сын: Попов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

Киргизия
Рождение ребёнка
27.04.1984

Сын: Попов Александр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

Курская обл., г.Щигры
Водитель в милиции.
Место жительства
1993
Переезд из Киргизии в город Щигры Курской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Курская обл., г.Щигры
Место жительства
Неизвестно
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