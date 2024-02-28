Самсонова (Балакина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Балакина) Анна Ивановна

Место рождения

Кцынь, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

16.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1931

Отец: Балакин Иван Степанович

Мать: Балакина Дарья Кирилловна

Кцынь, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.02.1962

Дочь: Арсенина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Самсонов Виктор Евдокимович

Пос. Румянцево, Истринский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Владимир Викторович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Виктор Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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