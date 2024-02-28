Самсонова (Балакина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1931
Отец: Балакин Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1962
Дочь: Арсенина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Самсонов Виктор Евдокимович
Пос. Румянцево, Истринский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсонов Владимир Викторович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно