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Насыров Гусман

Место рождения

Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Янгильдино

Дата рождения

23.04.1914

Дата смерти

03.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1914

Отец: Насыров Мирзазян Мулла Габдулнасырович

Мать: Рабига Нурулловна

Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Янгильдино
Рождение ребёнка
12.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Галиулловна

Рождение ребёнка
10.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Галиулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Рабига Галиулловна

Военная служба
Неизвестно
Насыров Гусман Мирзазянович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1914 Дата призыва: 09.08.1945 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 03.09.1945 П... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Насыров Гусман Мирзазянович. Медаль «За победу над Японией» Ефрейтор. , Место службы: 3 Крымская сд 1 А ЗАВО. Награждение
Насыров Гусман Мирзазянович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1914 Чувашская АССР, Козловский р-н, д. Янгильдино. Юбилейная картотека
Смерть
03.02.1993
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