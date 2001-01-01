(Баранова) Наталья Логвиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логвин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Попова Валентина Никфоровна
Отец ребёнка: Баранов Никифор Тимофеевич
Курская обл., Черемисиновский р-н. с.Красная поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Баранов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Баранов Никифор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно