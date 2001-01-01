(Баранова) Наталья Логвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Наталья Логвиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логвин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Попова Валентина Никфоровна

Отец ребёнка: Баранов Никифор Тимофеевич

Курская обл., Черемисиновский р-н. с.Красная поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Баранов Никифор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Баранов Никифор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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