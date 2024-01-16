Голыгина Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Елизавета Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Голыгин Матвей Николаевич (Вуколович?)

Отец ребёнка: Голыгин Николай Кузьмич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Голыгин Сергей Вуколович

Отец ребёнка: Голыгин Николай Кузьмич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Николай Кузьмич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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