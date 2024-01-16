Голыгина Елизавета Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Голыгин Матвей Николаевич (Вуколович?)
Отец ребёнка: Голыгин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Голыгин Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно