Королева (Плотникова) ирина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1988
Рождение ребёнка
27.11.2008
Отец ребёнка: Гирчев Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
23.05.2016
Отец ребёнка: Королев Олег Александрович
Рождение ребёнка
30.07.2018
Сын: Королев Александр Олегович
Отец ребёнка: Королев Олег Александрович
Рождение ребёнка
11.08.2020
Дочь: Королева Алиса Олеговна
Отец ребёнка: Королев Олег Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно