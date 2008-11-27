Королева (Плотникова) ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Плотникова) ирина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1988

Отец: Плотников Игорь Алексеевивч

Мать: Плотникова Ильмира Шакировна

Рождение ребёнка
27.11.2008

Сын: Гирчев Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Гирчев Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
23.05.2016

Сын: Королев Роман Олегович

Отец ребёнка: Королев Олег Александрович

Рождение ребёнка
30.07.2018

Сын: Королев Александр Олегович

Отец ребёнка: Королев Олег Александрович

Рождение ребёнка
11.08.2020

Дочь: Королева Алиса Олеговна

Отец ребёнка: Королев Олег Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирчев Валерий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Олег Александрович

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