Зайцева Марина Мартиниановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Марина Мартиниановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Зайцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иоанн Прохорович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Евдокия Иоанновна

Отец ребёнка: Зайцев Иоанн Прохорович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иоанн Прохорович

Смерть
Неизвестно
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
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