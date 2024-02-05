Зайцева Марина Мартиниановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Зайцев Иоанн Прохорович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Евдокия Иоанновна
Отец ребёнка: Зайцев Иоанн Прохорович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда