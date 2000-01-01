Пономарева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1954
Дочь: Барышева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Михайл Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боханов Александр Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боханов Анатолий
Отец ребёнка: Боханов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боханов ?
Смерть
Неизвестно