Коробова Евдокия Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Евдокия Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Коробов Платон Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Коробов Иосиф (Осип) Ефремович

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно