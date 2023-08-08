Коробова Евдокия Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Коробов Платон Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Коробов Иосиф (Осип) Ефремович
Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно