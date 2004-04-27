Асманкин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асманкин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971

Отец: Асманкин Александр Васильевич

Мать: Асманкина Людмила Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.06.1993

Сын: Асманкин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Калашникова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
21.09.1993

Сын: Асманкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Калашникова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
27.04.2004

Сын: Асманкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Калашникова Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Елена Григорьевна

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