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Лазаревский Адриан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазаревский Яков Андреевич

Мать: Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартос Вера Адриановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Кировоград
Работа или профессия
Неизвестно
Кировоград
Улан, был с полком в Елисаветграде (Кировоград, Кропивницкий)
Смерть
1868
Вербовка, Кировоградская область, Украина
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