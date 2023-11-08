Лазаревский Адриан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазаревский Яков Андреевич
Мать: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартос Вера Адриановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Кировоград
Работа или профессия
Неизвестно
Кировоград
Улан, был с полком в Елисаветграде (Кировоград, Кропивницкий)
Смерть
1868
Вербовка, Кировоградская область, Украина