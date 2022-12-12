Нафига Сайтгалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафига Сайтгалиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.08.1928

Сын: Якупов Федор (Мухамитфатих) Яковлевич (Якупович)

Отец ребёнка: Саликов Якуп Саликович

Маржангулово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саликов Якуп Саликович

Смерть
Около 1933
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