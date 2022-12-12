Нафига Сайтгалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.08.1928
Сын: Якупов Федор (Мухамитфатих) Яковлевич (Якупович)
Отец ребёнка: Саликов Якуп Саликович
Маржангулово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1933