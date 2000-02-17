Камаев Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.04.1916
Дата смерти17.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1916
Отец: Камаев Иван Тимофеевич
Мать: Камаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Камаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камаева Анна
Смерть
17.02.2000