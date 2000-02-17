Камаев Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Георгий Иванович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.04.1916

Дата смерти

17.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1916

Отец: Камаев Иван Тимофеевич

Мать: Камаева Анна Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Камаева Анна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Анна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Анна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Анна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Анна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева Анна

Смерть
17.02.2000
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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