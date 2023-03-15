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Borowski Leonid
Borowski Leonid
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.1917
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Borowski Antoni
1883 г.р.
Мать
Borowska (Zapałowska) Kamila
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1917
Отец:
Borowski Antoni
Мать:
Borowska Kamila
Смерть
1938
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