Borowski Leonid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Borowski Leonid

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1917

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1917

Отец: Borowski Antoni

Мать: Borowska Kamila

Смерть
1938
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