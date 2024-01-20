Ульянова Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1875 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ульянова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ульянова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.

Сын: Ульянов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1894 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Дмитрий Григорьевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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