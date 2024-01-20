Ульянова Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1875 ст.
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ульянова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ульянова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.01.1894 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ульянов Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно